Экономический календарь
Решение Центрального Банка Бразилии по процентной ставке (Central Bank of Brazil Interest Rate Decision)
|Средняя
|15.00%
|
15.00%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
15.00%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Ставка Selic (Специальной системы расчетов и ответственного хранения) — это основная процентная ставка экономики Бразилии. Ставка устанавливается Комитетом по денежно-кредитной политике (COPOM). Для принятия решения комитет собирается 8 раз в течение года. Практически все расчеты процентов на рынке основаны на ставке Selic, которая служит основным ориентиром денежно-кредитной политики федерального правительства Бразилии. Центральный банк Бразилии (BCB) стремится поддерживать уровень ставки Selic в пределах процента, установленного COPOM. Его основная цель — контроль инфляции, при этом для достижения целевого уровня часто приходится вмешиваться в межбанковский рынке.
На заседаниях COPOM обсуждаются перспективы бразильской экономики, включая следующие аспекты: прошлая и ожидаемая инфляция, экономический рост в стране, обменный курс, процентная ставка за рубежом, уровень кредитной активности и другие темы. В свете этих дискуссий комитет принимает решение об идеальном уровне процентной ставки в стране — следует ли ее повысить, понизить или дальше поддерживать на текущем уровне.
На практике в ежедневных операциях межбанковского рынка ставка Selic делится на две: Selic Meta и Selic Over.
Ставка Selic Over отражает реалии межбанковского рынка. Она рассчитывается ежедневно и представляет собой средневзвешенное значение всех финансовых операций на межбанковском рынке Бразилии, которые обеспечены ценными бумагами федерального правительства и осуществляются в Специальной системе расчетов и ответственного хранения (SELIC) в форме операций репо. В конце дня рассчитывается средневзвешенная процентная ставка по объемам торгов по всем межбанковским кредитам.
Чтобы выполнить обязательство по поддержанию равновесия процентных ставок, Центральный банк Бразилии работает на первичном и вторичном рынках в соответствии с целевым уровнем ставки Selic, установленной комитетом COPOM. Первичный рынок включает покупку государственных облигаций банками, а вторичный — вовлекает сам ЦБ на этом рынке.
Когда ставка Selic Over отдаляется от Selic Meta, центральный банк при необходимости покупает или продает публичные облигации на открытом рынке с тем, чтобы процентная ставка на межбанковском рынке не отдалялась от целевой ставки Selic, что позволяет регулируя ликвидность экономики в соответствии с денежно-кредитной политикой.
Ставка Selic Meta служит основой для межбанковских операций, а ставка Selic Over обусловлена необходимостью финансирования между банками. Ставку Selic Over можно снизить, увеличив количество инвесторов для финансирования. Когда на рынке появляется больше заемщиков с портфелями облигаций, ставка Selic Over увеличивается. Курс Selic Over меняется практически каждый день, а благодаря участию Центрального банка на межбанковском рынке значение остается близким к Selic Meta, и тем самым сохраняется баланс рынка.
Ставка Selic может влиять на:
- Переменный доход;
- Теоретически, падение ставки Selic благоприятствует рынку капитала, поскольку увеличивает доступ к кредитам;
- Низкая процентная ставка свидетельствует о том, что экономика находится в хорошем состоянии;
- Когда рынок замедляется, ставка Selic обычно растет, при этом наблюдается тенденция к снижению потребления. В результате это ведет к росту уровня безработицы и другим негативным последствиям;
- В среднесрочной перспективе переменный доход обычно превышает фиксированный доход, связанный со ставкой Selic;
- С точки зрения потребителей ставка Selic имеет большое значение в отношении кредитов, финансирования и финансовых вложений.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Решение Центрального Банка Бразилии по процентной ставке (Central Bank of Brazil Interest Rate Decision)".
