Счет текущих операций Бразилии (Brazil Current Account)
|Низкая
|N/D
|$-7.667 млрд
|
$-9.774 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Счет текущих операций вместе с движением капитала являются основными факторами, влияющими на платежный баланс Бразилии. Управлением платежным балансом занимается Центральный банк Бразилии, который вносит необходимые корректировки посредством девальвации обменного курса, снижения уровня экономической активности, тарифных ограничений и субсидий на экспорт, повышения внутренней процентной ставки, контроля оттока капитала за границу и контроля доходов из-за рубежа.
Текущий счет — это сумма всех операций Бразилии с другими странами, включая счета доходов и расходов торгового баланса (таких как экспорт и импорт), счета услуг, которые включают уплаченные проценты, международные поездки при оплате государством, транспорт, страхование, прибыль, полученные дивиденды и прочие услуги. Также сюда включаются расходы на президентские церемонии и односторонние трансферы.
Движение капитала — это приток и отток финансовых активов посредством автономных движений, привлеченных возможностями инвестиций, такими как кредиты, предоставляемые банками и иностранными поставщиками для текущих операций, экспорт, импорт капитала, а также краткосрочные и долгосрочные кредиты.
Баланс текущих операций показывает, является ли страна экспортером или импортером капитала. Положительное сальдо (профицит) свидетельствует о том, что в страну поступает больше капитала, чем уходит из нее. Отрицательное сальдо (дефицит) указывает на увеличение оттока капитала из страны и уменьшение резервов. Равновесие в текущих операциях означает, что количество иностранной валюты, покинувшей страну, практически совпадает с количеством ввезенной, что поддерживает резервы на стабильном уровне.
Центральный банк Бразилии (BCB) контролирует финансовую систему и проводит денежную, обменную и кредитную политику. Каждый месяц банк публикует отчет со статистикой внешнего сектора, которая включает в себя платежный баланс, отражающий текущие операции.
Если значение индикатора превышает прогноз, это может иметь благоприятное влияние на курс бразильского реала (BRL).
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Счет текущих операций Бразилии (Brazil Current Account)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
