Счет текущих операций Бразилии (Brazil Current Account)

Страна:
Бразилия
BRL, Бразильский реал
Источник:
Центральный Банк Бразилии (Central Bank of Brazil)
Сектор:
Торговля
Низкая N/D $​-7.667 млрд
$​-9.774 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Счет текущих операций вместе с движением капитала являются основными факторами, влияющими на платежный баланс Бразилии. Управлением платежным балансом занимается Центральный банк Бразилии, который вносит необходимые корректировки посредством девальвации обменного курса, снижения уровня экономической активности, тарифных ограничений и субсидий на экспорт, повышения внутренней процентной ставки, контроля оттока капитала за границу и контроля доходов из-за рубежа.

Текущий счет — это сумма всех операций Бразилии с другими странами, включая счета доходов и расходов торгового баланса (таких как экспорт и импорт), счета услуг, которые включают уплаченные проценты, международные поездки при оплате государством, транспорт, страхование, прибыль, полученные дивиденды и прочие услуги. Также сюда включаются расходы на президентские церемонии и односторонние трансферы.

Движение капитала — это приток и отток финансовых активов посредством автономных движений, привлеченных возможностями инвестиций, такими как кредиты, предоставляемые банками и иностранными поставщиками для текущих операций, экспорт, импорт капитала, а также краткосрочные и долгосрочные кредиты.

Баланс текущих операций показывает, является ли страна экспортером или импортером капитала. Положительное сальдо (профицит) свидетельствует о том, что в страну поступает больше капитала, чем уходит из нее. Отрицательное сальдо (дефицит) указывает на увеличение оттока капитала из страны и уменьшение резервов. Равновесие в текущих операциях означает, что количество иностранной валюты, покинувшей страну, практически совпадает с количеством ввезенной, что поддерживает резервы на стабильном уровне.

Центральный банк Бразилии (BCB) контролирует финансовую систему и проводит денежную, обменную и кредитную политику. Каждый месяц банк публикует отчет со статистикой внешнего сектора, которая включает в себя платежный баланс, отражающий текущие операции.

Если значение индикатора превышает прогноз, это может иметь благоприятное влияние на курс бразильского реала (BRL).

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Счет текущих операций Бразилии (Brazil Current Account)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
N/D
$​-7.667 млрд
$​-9.774 млрд
сент. 2025
$​-9.774 млрд
$​-4.350 млрд
$​-4.669 млрд
авг. 2025
$​-4.669 млрд
$​-5.717 млрд
$​-7.067 млрд
июль 2025
$​-7.067 млрд
$​-6.002 млрд
$​-5.131 млрд
июнь 2025
$​-5.131 млрд
$​-4.168 млрд
$​-2.930 млрд
май 2025
$​-2.930 млрд
$​-0.560 млрд
$​-1.347 млрд
апр. 2025
$​-1.347 млрд
$​-3.036 млрд
$​-2.245 млрд
март 2025
$​-2.245 млрд
$​-9.985 млрд
$​-8.758 млрд
февр. 2025
$​-8.758 млрд
$​-9.032 млрд
$​-8.655 млрд
янв. 2025
$​-8.655 млрд
$​-7.186 млрд
$​-9.033 млрд
дек. 2024
$​-9.033 млрд
$​-3.665 млрд
$​-3.060 млрд
нояб. 2024
$​-3.060 млрд
$​-5.588 млрд
$​-5.880 млрд
окт. 2024
$​-5.880 млрд
$​-5.152 млрд
$​-6.526 млрд
сент. 2024
$​-6.526 млрд
$​-3.807 млрд
$​-6.589 млрд
авг. 2024
$​-6.589 млрд
$​-3.436 млрд
$​-5.162 млрд
июль 2024
$​-5.162 млрд
$​-2.376 млрд
$​-4.029 млрд
июнь 2024
$​-4.029 млрд
$​-4.000 млрд
$​-3.400 млрд
май 2024
$​-3.400 млрд
$​-1.586 млрд
$​-2.516 млрд
апр. 2024
$​-2.516 млрд
$​-1.969 млрд
$​-4.579 млрд
март 2024
$​-4.579 млрд
$​-3.101 млрд
$​-4.373 млрд
февр. 2024
$​-4.373 млрд
$​-1.079 млрд
$​-5.068 млрд
янв. 2024
$​-5.068 млрд
$​-10.345 млрд
$​-5.834 млрд
дек. 2023
$​-5.834 млрд
$​0.380 млрд
$​-1.553 млрд
нояб. 2023
$​-1.553 млрд
$​-2.658 млрд
$​-0.230 млрд
окт. 2023
$​-0.230 млрд
$​-1.375 млрд
сент. 2023
$​-1.375 млрд
$​-2.182 млрд
$​-0.778 млрд
авг. 2023
$​-0.778 млрд
$​-2.217 млрд
$​-3.605 млрд
июль 2023
$​-3.605 млрд
$​0.483 млрд
$​-0.843 млрд
июнь 2023
$​-0.843 млрд
$​0.356 млрд
$​0.649 млрд
май 2023
$​0.649 млрд
$​-1.622 млрд
$​-1.680 млрд
апр. 2023
$​-1.680 млрд
$​-4.929 млрд
$​0.286 млрд
март 2023
$​0.286 млрд
$​-9.500 млрд
$​-2.815 млрд
февр. 2023
$​-2.815 млрд
$​-11.430 млрд
$​-8.791 млрд
янв. 2023
$​-8.791 млрд
$​-10.076 млрд
$​-10.878 млрд
дек. 2022
$​-10.878 млрд
$​-6.761 млрд
$​-0.060 млрд
нояб. 2022
$​-0.060 млрд
$​-8.442 млрд
$​-4.625 млрд
окт. 2022
$​-4.625 млрд
$​-5.856 млрд
$​-5.678 млрд
сент. 2022
$​-5.678 млрд
$​-0.805 млрд
$​-4.136 млрд
июль 2022
$​-4.136 млрд
$​1.054 млрд
$​-3.506 млрд
май 2022
$​-3.506 млрд
$​0.994 млрд
$​-2.764 млрд
март 2022
$​-2.764 млрд
$​-1.527 млрд
$​-2.414 млрд
февр. 2022
$​-2.414 млрд
$​-7.983 млрд
$​-8.146 млрд
янв. 2022
$​-8.146 млрд
$​-11.146 млрд
$​-5.891 млрд
дек. 2021
$​-5.891 млрд
$​-13.757 млрд
$​-6.522 млрд
нояб. 2021
$​-6.522 млрд
$​-2.852 млрд
$​-4.464 млрд
окт. 2021
$​-4.464 млрд
$​2.317 млрд
$​-1.699 млрд
сент. 2021
$​-1.699 млрд
$​4.837 млрд
$​1.684 млрд
авг. 2021
$​1.684 млрд
$​5.195 млрд
$​-1.584 млрд
июль 2021
$​-1.584 млрд
$​7.087 млрд
$​2.791 млрд
июнь 2021
$​2.791 млрд
$​5.896 млрд
$​3.840 млрд
