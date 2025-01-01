SellStop

Coloca a ordem pendente do tipo Sell Stop (vender pelo preço mais baixo do que o preço atual de mercado) com parâmetros determinados.

bool SellStop(

double volume,

double price,

const string symbol=NULL,

double sl=0.0,

double tp=0.0,

ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=ORDER_TIME_GTC,

datetime expiration=0,

const string comment=""

)

Parâmetros

volume

[in] Volume da ordem.

price

[in] Preço da ordem.

symbol=NULL

[in] Símbolo da ordem Se o símbolo não for especificado, o símbolo atual será usado.

sl=0.0

[in] preço para finalizar a perda do capital (Stop Loss).

tp=0.0

[in] Preço do Take Profit.

type_time=ORDER_TIME_GTC

[in] Ordem infinita (valor do enumerador ENUM_ORDER_TYPE_TIME).

expiration=0

[in] Tempo de expiração da ordem (usado somente se type_time=ORDER_TIME_SPECIFIED).

comment=""

[in] Comentário da ordem

Valor de retorno

verdadeiro - no caso do sucesso da verificação das estruturas, caso contrário - falso.

Observação

A conclusão bem sucedida do método SellStop(...) nem sempre significa execução bem sucedida da operação de negociação. É necessário verificar o resultado da solicitação da negociação (código de retorno do servidor de negociação) usando o ResultRetcode() e o valor, retorno pelo ResultOrder().