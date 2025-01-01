SellStop

Place un ordre en attente de type Sell Stop (vente au prix, plus bas que le prix actuel du marché) avec les paramètres spécifiés.

bool SellStop(

double volume,

double price,

const string symbol=NULL,

double sl=0.0,

double tp=0.0,

ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=ORDER_TIME_GTC,

datetime expiration=0,

const string comment=""

)

Paramètres

volume

[in] Volume de l'ordre.

price

[in] Prix de l'ordre.

symbol=NULL

[in] Symbole de l'ordre. Si le symbole n'est pas spécifié, le symbole courant est utilisé.

sl=0.0

[in] Prix du Stop Loss

tp=0.0

[in] Prix du Take Profit

type_time=ORDER_TIME_GTC

[in] Durée de vie de l'ordre (valeur de l'énumération ENUM_ORDER_TYPE_TIME).

expiration=0

[in] Heure d'expiration de l'ordre (utilisé uniquement si type_time=ORDER_TIME_SPECIFIED).

comment=""

[in] Commentaire de l'ordre.

Valeur de retour

vrai si la vérification des structures est correcte, faux sinon.

Note

La réussite de la méthode SellStop(...) ne signifie pas forcément une exécution avec succès de l'opération de trading. Il est nécessaire de vérifier le résultat de la requête de trading (le code de retour du serveur de trading) en utilisant ResultRetcode() et la valeur, retournée par ResultOrder().