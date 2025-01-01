- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
BuyLimit
Piazza l'ordine pendente di tipo Buy Limit (comprare a prezzo inferiore al prezzo corrente di mercato) con i parametri specificati.
|
bool BuyLimit(
Parametri
volume
[in] Volume dell'ordine.
price
[in] Prezzo dell'ordine.
symbol=NULL
[in] Simbolo dell'ordine. Se il simbolo non è specificato, verrà utilizzato il simbolo corrente.
sl=0.0
[in] Prezzo Stop Loss.
tp=0.0
[in] Prezzo Take Profit.
type_time=ORDER_TIME_GTC
[in] Lifetime dell'ordine (valore dell'enumerazione ENUM_ORDER_TYPE_TIME).
expiration=0
[in] Orario di espirazione(scadenza) dell'ordine (usato solo se type_time=ORDER_TIME_SPECIFIED).
comment=""
[in] Commento dell'ordine.
Valore di ritorno
true - in caso di successo del controllo della struttura, altrimenti false.
Nota
Il completamento con successo del metodo BuyLimit(...) non sempre significa esecuzione riuscita dell'operazione di trade. E' necessario verificare il risultato della richiesta di trade (trade server codice di ritorno) usando ResultRetcode() e il valore restituito da ResultOrder().