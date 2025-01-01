BuyLimit

Stellt eine Pending-Kaufsorder aus zum Preis, der besser als Marktpreis ist.

bool BuyLimit(

double volume,

double price,

const string symbol=NULL,

double sl=0.0,

double tp=0.0,

ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=ORDER_TIME_GTC,

datetime expiration=0,

const string comment=""

)

Parameter

volume

[in] Das angefragte Volumen der Order.

price

[in] Der Preis zu welchem die Order ausgestellt werden soll.

symbol=NULL

[in] Name des Handelsinstruments, für das eine Order ausgestellt werden soll . Wenn kein Symbol angegeben ist, dann wird die Order für das aktuellen Symbol ausgestellt werden.

sl=0.0

[in] Der Preis, zu dem Stop Loss aktiviert wird.

tp=0.0

[in] Der Preis, zu dem Take Profit aktiviert wird.

type_time=ORDER_TIME_GTC

[in] Typ der Orderablauf aus der Enumeration ENUM_ORDER_TYPE_TIME.

expiration=0

[in] Ablaufzeit der Order (nur für type_time=ORDER_TIME_SPECIFIED).

comment=""

[in] Kommentar zur Order.

Rückgabewert

Gibt bei bei der erfolgreichen Struktur-Prüfung true zurück, ansonsten false.

Hinweis

Der erfolgreiche Abschluss der Methode BuyLimit(...) bedeutet nicht immer eine erfolgreiche Ausführung der Transaktion. Es ist notwendig, das Ergebnis einer Handelsanfrage zu prüfen (Rückgabecode des Handelsservers) durch den Aufruf von ResultRetcode(), und auch den durch ResultOrder() zurückgegebenen Wert.