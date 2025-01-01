BuyLimit

Coloca la orden pendiente de tipo Buy Limit (comprar en el precio, más bajo que el precio actual del mercado) con los parámetros especificados.

bool BuyLimit(

double volume,

double price,

const string symbol=NULL,

double sl=0.0,

double tp=0.0,

ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=ORDER_TIME_GTC,

datetime expiration=0,

const string comment=""

)

Parámetros

volume

[in] Volumen de la orden.

price

[in] Precio de la orden.

symbol=NULL

[in] Símbolo de la orden. Si el símbolo no se especifica, se utiliza el símbolo actual.

sl=0.0

[in] Precio Stop Loss.

tp=0.0

[in] Precio Take Profit.

type_time=ORDER_TIME_GTC

[in] Vida de la orden (valor de la enumeración ENUM_ORDER_TYPE_TIME).

expiration=0

[in] Hora de expiración de la orden (se utiliza solo si type_time=ORDER_TIME_SPECIFIED).

comment=""

[in] Comentario de la orden.

Valor devuelto

true - si las estructuras se pueden comprobar correctamente; en caso contrario - false.

Nota

Si se completa correctamente el método BuyLimit(...), esto no implica siempre una ejecución exitosa de la operación de trading. Es necesario comprobar el resultado de la petición de trading (el código de retorno del servidor) con el valor de ResultRetcode(), y el valor devuelto por ResultOrder().