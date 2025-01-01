ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаВспомогательные функцииMathTukeySummary 

MathTukeySummary

Рассчитывает пятичисловую сводку Тьюки (минимум, нижний квартиль, среднее, верхний квартиль, максимум) для элементов массива.

bool  MathTukeySummary(
   const double&  array[],       // массив значений
   const bool     removeNAN,     // флаг
   double&        minimum,       // минимальное значение
   double&        lower_hinge,   // нижний квартиль
   double&        median,        // среднее значение
   double&        upper_hinge,   // верхний квартиль
   double&        maximum        // максимальное значение
   )

Параметры

array[]

[in] Массив вещественных значений.

removeNAN

[in] Флаг, указывающий, нужно ли удалять нечисловые значения.

minimum

[out] Переменная для записи минимального значения. 

lower_hinge

[out] Переменная для записи нижнего квартиля. 

median

[out] Переменная для записи среднего значения. 

upper_hinge

[out] Переменная для записи верхнего квартиля. 

maximum

[out] Переменная для записи максимального значения. 

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.