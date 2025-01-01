MathTukeySummary

Calcula o resumo de cinco números de Tukey (mínimo, quartil inferior, média, quartil superior, máximo) para os elementos da matriz.

bool MathTukeySummary(

const double& array[],

const bool removeNAN,

double& minimum,

double& lower_hinge,

double& median,

double& upper_hinge,

double& maximum

)

Parâmetros

array[]

[in] Matriz de valores reais.

removeNAN

[in] Sinalizador que indica se é necessário apagar os valores não numéricos.

minimum

[out] Variável para registro do valor mínimo.

lower_hinge

[out] Variável para registro do quartil inferior.

median

[out] Variável para registro do valor médio.

upper_hinge

[out] Variável para registro do quartil superior.

maximum

[out] Variável para registro do valor máximo.

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.