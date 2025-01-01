DocumentaçãoSeções
MathTukeySummary

Calcula o resumo de cinco números de Tukey (mínimo, quartil inferior, média, quartil superior, máximo) para os elementos da matriz.

bool  MathTukeySummary(
   const double&  array[],       // matriz de valores
   const bool     removeNAN,     // sinalizador
   double&        minimum,       // valor mínimo
   double&        lower_hinge,   // quartil inferior
   double&        median,        // valor médio
   double&        upper_hinge,   // quartil superior
   double&        maximum        // valor máximo
   )

Parâmetros

array[]

[in] Matriz de valores reais.

removeNAN

[in] Sinalizador que indica se é necessário apagar os valores não numéricos.

minimum

[out] Variável para registro do valor mínimo. 

lower_hinge

[out] Variável para registro do quartil inferior. 

median

[out] Variável para registro do valor médio. 

upper_hinge

[out] Variável para registro do quartil superior. 

maximum

[out] Variável para registro do valor máximo. 

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.