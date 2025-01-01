ДокументацияРазделы
MathRandomNonZero

Возвращает случайное число в диапазоне от 0.0 до 1.0 с плавающей запятой.

double  MathRandomNonZero()

Возвращаемое значение

Случайное число в диапазоне от 0.0 до 1.0 с плавающей запятой.