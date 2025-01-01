ДокументацияРазделы
MathHypergeometric2F2 

MathHypergeometric2F2

Расчитывает значение функции Hypergeometric_2F2 (a, b, c, d, z), используя метод Тейлора.                                                 

double  MathHypergeometric2F2(
   const double  a,      // первый параметр функции
   const double  b,      // второй параметр функции
   const double  c,      // третий параметр функции
   const double  d,      // четвертый параметр функции
   const double  z       // пятый параметр функции
   )

Параметры

a

[in] Первый параметр функции.

b

[in] Второй параметр функции. 

c

[in] Третий параметр функции. 

d

[in] Четвертый параметр функции. 

z

[in] Пятый параметр функции. 

Возвращаемое значение

Значение функции.