MathRank

Рассчитывает ранги элементов массива.

Версия для работы с массивом вещественных значений:

bool  MathRank(
   const double&  array[],  // массив значений
   double&        rank[]    // массив рангов
   )

Версия для работы с массивом целочисленных значений:

bool  MathRank(
   const int&     array[],  // массив значений
   double&        rank[]    // массив рангов
   )

Параметры

array[]

[in] Массив значений. 

rank[]

[out] Массив для записи рангов. 

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.