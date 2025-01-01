ДокументацияРазделы
MathProbabilityDensityEmpirical

Функция вычисляет эмпирическую плотность вероятности (pdf) для случайных значений из массива.

bool  MathProbabilityDensityEmpirical(
   const double&  array[],   // массив случайных значений
   const int      count,     // количество пар
   double&        x[],       // массив значений x
   double&        pdf[]      // массив значений pdf
   )

Параметры

array[]

[in] Массив случайных значений.

count

[in] Количество пар (x, pdf(x)).

x[]

[out] Массив для записи значений x.

pdf[]

[out] Массив для записи значений pdf(x).

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.