ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаВспомогательные функцииMathMin 

MathMin

Возвращает минимальное значение среди всех элементов массива.

double  MathMin(
   const double&  array[]   // массив значений
   )

Параметры

array[]

[in] Массив значений. 

Возвращаемое значение

Минимальное значение.