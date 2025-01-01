ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаВспомогательные функцииMathBitwiseXor 

MathBitwiseXor

Рассчитывает результат бинарной операции XOR для заданных массивов.

bool  MathBitwiseXor(
   const int&  array1[],  // первый массив значений
   const int&  array2[],  // второй массив значений 
   int&        result[]   // массив результатов
   )

Параметры

array1[]

[in] Первый массив значений. 

array2[]

[in] Второй массив значений.

result[]

[out] Массив для записи результатов.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.