ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаВспомогательные функцииMathQuickSortDescending 

MathQuickSortDescending

Функция для одновременной нисходящей сортировки массивов array[] и indices[], использущая алгоритм QuickSort. 

void  MathQuickSortDescending(
   double&  array[],     // массив значений
   int&     indices[],   // массив индексов
   int      first,       // начальное значение
   int      last         // конечное значение
   )

Параметры

array[]

[in][out] Массив для сортировки. 

indices[]

[in][out] Массив для сохранения индексов исходного массива. 

first

[in] Индекс элемента, с которого нужно начать сортировку. 

last

[in] Индекс элемента, на котором нужно закончить сортировку. 