MathQuickSort

Функция для одновременной сортировки массивов array[] и indices[], использущая алгоритм QuickSort.                               

void  MathQuickSort(
   double&  array[],     // массив значений
   int&     indices[],   // массив индексов
   int      first,       // начальное значение
   int      last,        // конечное значение
   int      mode         // направление
   )

Параметры

array[]

[in][out] Массив для сортировки.   

indices[]

[in][out] Массив для сохранения индексов исходного массива. 

first

[in] Индекс элемента, с которого нужно начать сортировку. 

last

[in] Индекс элемента, на котором нужно закончить сортировку. 

mode

[in] Направление сортировки (>0 восходящая, иначе нисходящая).  