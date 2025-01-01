ДокументацияРазделы
MathDifference

Формирует массив с разностями элементов y[i]=x[i+lag]-x[i].        

Версия для однократного формирования массива вещественных значений:                                

bool  MathDifference(
   const double  &array[],     // массив значений
   const int     lag,          // запаздывание
   double        &result[]     // массив результатов
   )

Версия для однократного формирования массива целочисленных значений:                                    

bool  MathDifference(
   const int     &array[],     // массив значений
   const int     lag,          // запаздывание
   int           &result[]     // массив результатов
   )

Версия для многократного формирования массива вещественных значений (количество итераций задается во входных параметрах):

bool  MathDifference(
   const double  &array[],     // массив значений
   const int     lag,          // запаздывание
   const int     differences,  // количество итераций
   double        &result[]     // массив результатов
   )

Версия для многократного формирования массива целочисленных значений (количество итераций задается во входных параметрах):

bool  MathDifference(
   const int&    array[],      // массив значений
   const int     lag,          // запаздывание
   const int     differences,  // количество итераций
   int&          result[]      // массив результатов
   )

Параметры

array[]

[in] Массив значений. 

lag

[in] Параметр запаздывания. 

differences

[in] Количество итераций.

result[]

[out] Массив для записи результатов. 

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.