MathQuantile

Рассчитывает выборочные квантили, соответствующие указанным вероятностям: Q[i](p) = (1 - gamma)*x[j] + gamma*x[j+1]

bool  MathQuantile(
   const double&  array[],     // массив значений
   const double&  probs[],     // массив вероятностей
   double&        quantile[]   // массив для записи квантилей
   )

Параметры

array[]

[in] Массив значений.

probs[]

[in] Массив вероятностей.

quantile[]

[out] Массив для записи квантилей.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.