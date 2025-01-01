ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаВспомогательные функцииMathBitwiseShiftL 

MathBitwiseShiftL

Рассчитывает результат бинарной операции SHL (побитовый сдвиг влево) для элементов массива.

Версия с записью результатов в новый массив:

bool  MathBitwiseShiftL(
   const int&  array[],    // массив значений
   const int   n,          // значение сдвига
   int&        result[]    // массив результатов
   )

Версия с записью результатов в исходный массив:

bool  MathBitwiseShiftL
   int&        array[],    // массив значений
   const int   n           // значение сдвига
   )

Параметры

array[]

[in] Массив значений.

n

[in] Число битов для сдвига.

array[]

[out] Массив выходных значений.

result[]

[out] Массив выходных значений.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.