ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаВспомогательные функцииMathVariance 

MathVariance

Функция рассчитывает дисперсию (второй момент) элементов массива.

double  MathVariance(
   const double&  array[]   // массив значений
   )

Параметры

array[]

[in] Массив значений. 

Возвращаемое значение

Значение дисперсии.