Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаВспомогательные функцииMathCumulativeSum 

MathCumulativeSum

Формирует массив с накопленной суммой.  

Версия с записью результатов в новый массив:                                          

bool  MathCumulativeSum(
   const double&  array[],   // массив значений
   double&        result[]   // массив результатов
   )

Версия с записью результатов в исходный массив:                                          

bool  MathCumulativeSum(
   double&        array[]    // массив значений
   )

Параметры

array[]

[in] Массив значений. 

array[]

[out] Массив выходных значений.

result[]

[out] Массив выходных значений. 

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.