MathMean

Рассчитывает среднее значение элементов массива.

double  MathMean(
   const double&  array[]   // массив значений
   )

Параметры

array[]

[in] Массив значений. 

Возвращаемое значение

Среднее значение.