MathPowInt

Возводит число в указанную целочисленную степень.

double  MathPowInt(
   const double  x,      // значение числа
   const int     power   // степень возведения
   )

Параметры

x

[in]  Число двойной точности с плавающей запятой, возводимое в степень.

power

[in]  Целое число, задающее степень. 

Возвращаемое значение

Число x, возведенное в указанную степень.