ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаВспомогательные функцииMathSum 

MathSum

Возвращает сумму элементов массива.

double  MathSum(
   const double&  array[]   // массив значений
   )

Параметры

array[]

[in] Массив значений. 

Возвращаемое значение

Сумма элементов.