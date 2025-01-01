MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計サブ関数MathTukeySummary
MathTukeySummary
배열 요소에 대한 Tukey의 5개 숫자 요약(최소,하한 사분위, 중위수, 상한 사분위, 최대값)을 계산합니다.
|
bool MathTukeySummary(
매개변수
array[]
[in] 실수값 배열.
removeNAN
[in] 숫자가 아닌 값을 제거할지 여부를 나타내는 플래그.
minimum
[out] 최소값을 저장하기 위한 변수.
lower_hinge
[out] 하한 사분위수를 저장할 변수.
median
[out] 중위값을 저장할 변수.
upper_hinge
[out] 상한 사분위수를 저장할 변수.
maximum
[out] 최대값을 저장하기 위한 변수.
값 반환
성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.