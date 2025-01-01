문서화섹션
배열 요소에 대한 Tukey의 5개 숫자 요약(최소,하한 사분위, 중위수, 상한 사분위, 최대값)을 계산합니다.

bool  MathTukeySummary(
   const double&  array[],       // 값의 배열
   const bool     removeNAN,     // 플래그
   double&        minimum,       // 최소값
   double&        lower_hinge,   // 하한 사분위수
   double&        median,        // 중위수
   double&        upper_hinge,   // 상한 사분위수
   double&        maximum        // 최대값
   )

매개변수

array[]

[in] 실수값 배열.

removeNAN

[in] 숫자가 아닌 값을 제거할지 여부를 나타내는 플래그.

minimum

[out] 최소값을 저장하기 위한 변수. 

lower_hinge

[out] 하한 사분위수를 저장할 변수. 

median

[out] 중위값을 저장할 변수. 

upper_hinge

[out] 상한 사분위수를 저장할 변수. 

maximum

[out] 최대값을 저장하기 위한 변수. 

값 반환

성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.