MathTukeySummary

Calcola la sintesi a cinque numeri Tukey (minimo, quartile inferiore, mediano, quartile superiore, massimo) per gli elementi dell'array.

bool  MathTukeySummary(
   const double&  array[],       // array dei valori
   const bool     removeNAN,     // flag
   double&        minimum,       // valore minimo
   double&        lower_hinge,   // quartile inferiore
   double&        median,        //  valore mediano
   double&        upper_hinge,   // quartile superiore
   double&        maximum        // valore massimo
  );

Parametri

array[]

[in] Array dei valori reali.

removeNAN

[in] Flag che indica se i valori non numerici devono essere rimossi.

minimum

[out] Variabile per memorizzare il valore minimo. 

lower_hinge

[out] Variabile per memorizzare il quartile inferiore. 

median

[out] Variabile per memorizzare il valore mediano. 

upper_hinge

[out] Variabile per memorizzare il quartile superiore. 

maximum

[out] variabile per memorizzare il valore massimo. 

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.