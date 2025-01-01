ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаВспомогательные функцииMathBinomialCoefficientLog 

MathBinomialCoefficientLog

Рассчитывает логарифм биномиального коэффицента: Log(C(n,k))=Log(n!/(k!*(n-k)!)) 

Версия для целочисленных аргументов:

double  MathBinomialCoefficientLog(
   const int     n,      // общее количество элементов
   const int     k       // количество элементов в сочетании
   )

Версия для вещественных аргументов:

double  MathBinomialCoefficientLog(
   const double  n,      // общее количество элементов
   const double  k       // количество элементов в сочетании
   )

Параметры

n

[in] Количество элементов. 

k

[in] Количество элементов для каждого сочетания.

Возвращаемое значение

Логарифм от C(n,k).