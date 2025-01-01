ДокументацияРазделы
MathRange

Рассчитывает минимальные и максимальные значения элементов массива.

bool  MathRange(
   const double&  array[],  // массив значений
   double&        min,      // минимальное значение
   double&        max       // максимальное значение
   )

Параметры

array[]

[in] Массив значений. 

min

[out] Переменная для записи минимального значения.

max

[out] Переменная для записи максимального значения.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.