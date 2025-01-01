ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаВспомогательные функцииMathBetaLog 

MathBetaLog

Вычисляет значение логарифма бета-функции для вещественных аргументов a и b.

double  MathBetaLog(
   const double  a,      // первый аргумент функции
   const double  b       // второй аргумент функции
   )

Параметры

a

[in] Аргумент функции a. 

b

[in] Аргумент функции b. 

Возвращаемое значение

Значение логарифма функции.