ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаВспомогательные функцииMathFactorial 

MathFactorial

Рассчитывает факториал заданного целого числа.

double  MathFactorial(
   const int  n   // значение числа 
   )

Параметры

n

[in]  Целое число, факториал котого необходимо вычислить. 

Возвращаемое значение

Факториал числа.