- Статистические характеристики
- Нормальное распределение
- Логнормальное распределение
- Бета-распределение
- Нецентральное бета-распределение
- Гамма-распределение
- Распределение хи-квадрат
- Нецентральное распределение хи-квадрат
- Экспоненциальное распределение
- F-распределение
- Нецентральное F-распределение
- Т-распределение
- Нецентральное T-распределение
- Логистическое распределение
- Распределение Коши
- Равномерное распределение
- Распределение Вейбулла
- Биномиальное распределение
- Отрицательное биномиальное распределение
- Геометрическое распределение
- Гипергеометрическое распределение
- Распределение Пуассона
- Вспомогательные функции
Статистика
Статистическая библиотека предназначена для удобной работы с основными статистическими распределениями.
Для каждого распределения в библиотеке представлено 5 функций:
- Расчет плотности распределения – функции вида MathProbabilityDensityX()
- Расчет вероятностей – функции вида MathCumulativeDistributionX()
- Расчет квантилей распределений – функции вида MathQuantileX()
- Генерация случайных чисел с заданным распределением – функции вида MathRandomX()
- Расчет теоретических моментов распределений – функции вида MathMomentsX()
Кроме расчета значений для отдельных случайных величин в библиотеке представлены также перегрузки функций, которые производят такие же расчеты на массивах.
- Статистические характеристики
- Нормальное распределение
- Логнормальное распределение
- Бета-распределение
- Нецентральное бета-распределение
- Гамма-распределение
- Распределение хи-квадрат
- Нецентральное распределение хи-квадрат
- Экспоненциальное распределение
- F-распределение
- Нецентральное F-распределение
- Т-распределение
- Нецентральное T-распределение
- Логистическое распределение
- Распределение Коши
- Равномерное распределение
- Распределение Вейбулла
- Биномиальное распределение
- Отрицательное биномиальное распределение
- Геометрическое распределение
- Гипергеометрическое распределение
- Распределение Пуассона
- Вспомогательные функции
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+