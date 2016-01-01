//+------------------------------------------------------------------+

//| NormalDistributionExample.mq5 |

//| Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- подключаем функции для расчета нормального распределения

#include <Math\Stat\Normal.mqh>

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- задаем параметры нормального распределения

double mu=5.0;

double sigma=1.0;

PrintFormat("Нормальное распределение с параметрами mu=%G и sigma=%G, примеры вычислений:",mu,sigma);

//--- задаем интервал

double x1=mu-sigma;

double x2=mu+sigma;

//--- переменные для расчета вероятности

double cdf1,cdf2,probability;

//--- переменные для кода ошибки

int error_code1,error_code2;

//--- рассчитаем значения функции распределения

cdf1=MathCumulativeDistributionNormal(x1,mu,sigma,error_code1);

cdf2=MathCumulativeDistributionNormal(x2,mu,sigma,error_code2);

//--- проверим код ошибок

if(error_code1==ERR_OK && error_code2==ERR_OK)

{

//--- рассчитаем вероятность случайной величины в диапазоне

probability=cdf2-cdf1;

//--- выводим результат

PrintFormat("1. Вычислить в диапазоне %.5f<x<%.5f вероятность случайной величины",x1,x2);

PrintFormat(" Ответ: Probability = %5.8f",probability);

}



//--- Найдем интервал значений случайной величины x, соответствующий 95% доверительной вероятности

probability=0.95; // задаем доверительную вероятность

//--- задаем вероятности на границах интервала

double p1=(1.0-probability)*0.5;

double p2=probability+(1.0-probability)*0.5;

//--- вычислим границы интервала

x1=MathQuantileNormal(p1,mu,sigma,error_code1);

x2=MathQuantileNormal(p2,mu,sigma,error_code2);

//--- проверим код ошибок

if(error_code1==ERR_OK && error_code2==ERR_OK)

{

//--- выводим результат

PrintFormat("2. Для доверительного интервала = %.2f найти дипазон случайной величины",probability);

PrintFormat(" Ответ: диапазон %5.8f <= x <=%5.8f",x1,x2);

}



PrintFormat("3. Вычислить рассчитанные и теоретические 4 первые момента распределения");

//--- Сгенерируем массив случайных чисел, рассчитаем первые 4 момента и сравним с теоретическими значениями

int data_count=1000000; // задаем количество значений и подготавливаем массив

double data[];

ArrayResize(data,data_count);

//--- генерируем случайные значения и сохраняем их в массив

for(int i=0; i<data_count; i++)

{

data[i]=MathRandomNormal(mu,sigma,error_code1);

}

//--- задаем индекс начального значения и количество данных для расчета

int start=0;

int count=data_count;

//--- вычислим первые 4 момента сгенерированных значений

double mean=MathMean(data,start,count);

double variance=MathVariance(data,start,count);

double skewness=MathSkewness(data,start,count);

double kurtosis=MathKurtosis(data,start,count);

//--- переменные для теоретических моментов

double normal_mean=0;

double normal_variance=0;

double normal_skewness=0;

double normal_kurtosis=0;

//--- выводим значения рассчитанных моментов

PrintFormat(" Mean Variance Skewness Kurtosis");

PrintFormat("Calculated %.10f %.10f %.10f %.10f",mean,variance,skewness,kurtosis);

//--- рассчитываем теоретические значения моментов и сравниваем с полученными

if(MathMomentsNormal(mu,sigma,normal_mean,normal_variance,normal_skewness,normal_kurtosis,error_code1))

{

PrintFormat("Theoretical %.10f %.10f %.10f %.10f",normal_mean,normal_variance,normal_skewness,normal_kurtosis);

PrintFormat("Difference %.10f %.10f %.10f %.10f",mean-normal_mean,variance-normal_variance,skewness-normal_skewness,kurtosis-normal_kurtosis);

}

}