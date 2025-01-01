DocumentationSections
Calcule le résumé des cinq nombres de Tukey (minimum, quartile inférieur, médiane, quartile supérieur, maximum) pour les éléments du tableau.

bool  MathTukeySummary(
   const double&  array[],       // tableau des valeurs
   const bool     removeNAN,     // flag
   double&        minimum,       // valeur minimum
   double&        lower_hinge,   // quartile inférieur
   double&        median,        // valeur médiane
   double&        upper_hinge,   // quartile supérieur
   double&        maximum        // valeur maximum
  )

Paramètres

array[]

[in] Tableau de valeurs réelles.

removeNAN

[in] Flag indiquant si les valeurs non numériques doivent être enlevées.

minimum

[out] Variable pour stocker la valeur minimum. 

lower_hinge

[out] Variable pour stocker le quartile inférieur. 

median

[out] Variable pour stocker la valeur médiane. 

upper_hinge

[out] Variable pour stocker le quartile supérieur. 

maximum

[out] Variable pour stocker la valeur maximum. 

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false.