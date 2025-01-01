ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаВспомогательные функцииMathReverse 

MathReverse

Формирует массив значений с обратным порядком элементов.

Версия для работы с вещественными значениями с сохранением результатов в новый массив:

bool  MathReverse(
   const double&  array[],      // массив значений
   double&        result[]      // массив результатов
   )

Версия для работы с целочисленными значениями с сохранением результатов в новый массив:

bool  MathReverse(
   const int&     array[],      // массив значений
   int&           result[]      // массив результатов
   )

Версия для работы с вещественными значениями с сохранением результатов в тот же массив.

bool  MathReverse(
   double&        array[]       // массив значений
   )

Версия для работы с целочисленными значениями с сохранением результатов в тот же массив.

bool  MathReverse(
   int&           array[]       // массив значений
   )

Параметры

array[]

[in] Массив значений. 

array[]

[out] Выходной массив с обратным порядком значений.

result[]

[out] Выходной массив с обратным порядком значений. 

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.