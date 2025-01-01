ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаВспомогательные функцииMathBinomialCoefficient 

MathBinomialCoefficient

Рассчитывает биномиальный коэффицент: C(n,k)=n!/(k!*(n-k)!).

long  MathBinomialCoefficient(
   const int  n,      // общее количество элементов
   const int  k       // количество элементов в сочетании
   )

Параметры

n

[in] Количество элементов. 

k

[in] Количество элементов для каждого сочетания. 

Возвращаемое значение

Число комбинаций из N по K.