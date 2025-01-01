ДокументацияРазделы
Рассчитывает значение функции log(x) для элементов массива. 

Версия для расчета натурального логарифма с записью результатов в новый массив.

bool  MathLog(
   const double&  array[],      // массив значений
   double&        result[]      // массив результатов
   )

Версия для расчета натурального логарифма с записью результатов в исходный массив.

bool  MathLog(
   double&        array[]       // массив значений
   )

Версия для расчета логарифма по заданному основанию с записью результатов в новый массив. 

bool  MathLog(
   const double&   array[],     // массив значений
   const double    base,        // основание логарифма
   double&         result[]     // массив результатов
   )

Версия для расчета логарифма по заданному основанию с записью результатов в исходный массив. 

bool  MathLog(
   double&         array[],     // массив значений
   const double    base         // основание логарифма
   )

Параметры

array[]

[in] Массив значений. 

base

[in] Основание логарифма.

array[]

[out] Массив выходных значений.

result[]

[out] Массив выходных значений. 

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.