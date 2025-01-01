DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheSubfunzioniMathReverse 

MathReverse

Genera un'array di valori con ordine inverso di elementi.

Versione per lavorare con valori reali e con l'output dei risultati in un nuovo array:

bool  MathReverse(
   const double&  array[],      // array dei valori
   double&        result[]      // array dei risultati
  );

Versione per lavorare con valori interi e con l'output dei risultati in un nuovo array:

bool  MathReverse(
   const int&     array[],      // array dei valori
   int&           result[]      // array dei risultati
  );

Versione per lavorare con valori real e con l'output dei risultati all'array originale.

bool  MathReverse(
   double&        array[]       // array di valori
  );

Versione per lavorare con valori interi e con l'output dei risultati all'array originale:

bool  MathReverse(
   int&           array[]       // array di valori
  );

Parametri

array[]

[in] Array di valori. 

array[]

[out] Array di output con l'ordine inverso di valori.

result[]

[out] Array di output con l'ordine inverso di valori. 

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.