MathReverse

Bildet ein Array der Werte mit der umgekehrten Reihenfolge der Elemente.

Version für das Arbeiten mit reellen Werten mit dem Speichern des Ergebnisses in ein neues Array:

bool MathReverse(

const double& array[],

double& result[]

)

Version für das Arbeiten mit ganzzahligen Werten mit dem Speichern der Ergebnisse in ein neues Array:

bool MathReverse(

const int& array[],

int& result[]

)

Version für das Arbeiten mit reellen Werten mit dem Speichern der Ergebnisse in dasselbe Array.

bool MathReverse(

double& array[]

)

Version für das Arbeiten mit ganzzahligen Werten mit dem Speichern der Ergebnisse in dasselbe Array.

bool MathReverse(

int& array[]

)

Parameter

array[]

[in] Array der Werte.

array[]

[out] Output Array mit der umgekehrten Reihenfolge der Werte.

result[]

[out] Output Array mit der umgekehrten Reihenfolge der Werte.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.