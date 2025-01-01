DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikHilfsfunktionenMathReverse 

MathReverse

Bildet ein Array der Werte mit der umgekehrten Reihenfolge der Elemente.

Version für das Arbeiten mit reellen Werten mit dem Speichern des Ergebnisses in ein neues Array:

bool  MathReverse(
   const double&  array[],      // Array der Werte
   double&        result[]      // Array der Ergebnisse
   )

Version für das Arbeiten mit ganzzahligen Werten mit dem Speichern der Ergebnisse in ein neues Array:

bool  MathReverse(
   const int&     array[],      // Array der Werte
   int&           result[]      // Array der Ergebnisse
   )

Version für das Arbeiten mit reellen Werten mit dem Speichern der Ergebnisse in dasselbe Array.

bool  MathReverse(
   double&        array[]       // Array der Werte
   )

Version für das Arbeiten mit ganzzahligen Werten mit dem Speichern der Ergebnisse in dasselbe Array.

bool  MathReverse(
   int&           array[]       // Array der Werte
   )

Parameter

array[]

[in] Array der Werte. 

array[]

[out] Output Array mit der umgekehrten Reihenfolge der Werte.

result[]

[out] Output Array mit der umgekehrten Reihenfolge der Werte. 

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.