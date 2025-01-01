ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計サブ関数MathRank 

MathRank

配列要素のランクを計算します。

実数配列を扱うためのバージョン：

bool  MathRank(
  const double&  array[]// 値の配列
  double&        rank[]   // ランクの配列
  )

整数配列を扱うためのバージョン：

bool  MathRank(
  const int&    array[]// 値の配列
  double&        rank[]   // ランクの配列
  )

パラメータ

array[]

[in] 値の配列 

rank[]

[out] ランクを出力するための配列 

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false。