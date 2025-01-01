문서화섹션
MathRank

배열 요소의 랭크를 계산합니다.

실수 값 배열로 작업하기 위한 버전:

bool  MathRank(
   const double&  array[],  // 값의 배열
   double&        rank[]    // 순위의 배열
   )

정수 값 배열로 작업하기 위한 버전:

bool  MathRank(
   const int&     array[],  // 값의 배열
   double&        rank[]    // 순위의 배열
   )

매개변수

array[]

[in] 값의 배열. 

rank[]

[out] 랭크를 출력할 배열. 

값 반환

성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.