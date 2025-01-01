DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheSubfunzioniMathRank 

MathRank

Calcola le fila di elementi dell'array.

Versione per lavorare con una serie di valori reali:

bool  MathRank(
   const double&  array[],  // array di valori
   double&        rank[]    // array di ranghi
  );

Versione per lavorare con un array di valori interi:

bool  MathRank(
   const int&     array[],  // array di valori
   double&        rank[]    // array di ranghi
  );

Parametri

array[]

[in] Array di valori. 

rank[]

[out] Array dove dare in output i ranghi. 

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.