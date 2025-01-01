DokumentationKategorien
Berechnet Ränge der Elemente eines Arrays.

Version für das Arbeiten mit dem Array reeller Werte:

bool  MathRank(
   const double&  array[],  // Array der Werte
   double&        rank[]    // Array der Ränge
   )

Version für das Arbeiten mit den Arrays ganzzahliger Werte:

bool  MathRank(
   const int&     array[],  // Array der Werte
   double&        rank[]    // Array der Ränge
   )

Parameter

array[]

[in] Array der Werte. 

rank[]

[out] Array für die Ausgabe der Ränge. 

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.