문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計サブ関数MathRange 

MathRange

배열 요소의 최소값과 최대값을 계산합니다.

bool  MathRange(
   const double&  array[],  // 값의 배열
   double&        min,      // 최소값
   double&        max       // 최대값
   )

매개변수

array[]

[in] 값의 배열. 

min

[out] 최소값을 저장하기 위한 변수.

max

[out] 최대값을 저장하기 위한 변수.

값 반환

성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.