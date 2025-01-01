DocumentazioneSezioni
MathRange

Calcola i valori minimi e massimi di elementi array.

bool  MathRange(
   const double&  array[],  // array di valori
   double&        min,      // valore minimo
   double&        max       // valore massimo
  );

Parametri

array[]

[in] Array di valori. 

min

[out] Variabile per memorizzare il valore minimo.

max

[out] variabile per memorizzare il valore massimo.

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.