MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計サブ関数MathRange 

MathRange

配列要素の最小値と最大値を計算します。

bool  MathRange(
  const double& array[]// 値の配列
  double&        min,      // 最小値
  double&        max       // 最大値
  )

パラメータ

array[]

[in] 値の配列 

min

[out] 最小値を格納するための変数

max

[out] 最大値を格納するための変数

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false。