MathPowInt

Gera um número na potência inteira especificada.

double  MathPowInt(
   const double  x,      // valor do número
   const int     power   // exponenciação
   )

Parâmetros

x

[in]  Número de precisão dupla com ponto flutuante e raiz quadrada.

power

[in]  Inteiro que especifica a exponenciação. 

Valor de retorno

Número x elevado à potência especificada.