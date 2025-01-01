DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheSubfunzioniMathPowInt 

MathPowInt

Eleva un numero alla potenza intera specificata.

double  MathPowInt(
   const double  x,      // valore del numero
   const int     power   // potenza a cui elevare
  );

Parametri

x

[in] Numero in virgola mobile a doppia precisione da elevare alla potenza.

power

[in] Intero che specifica la potenza. 

Valore di ritorno

Il numero X elevato alla potenza specificata.