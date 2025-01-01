DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneMathematicsStatisticsAlt FonksiyonlarMathPowInt 

MathPowInt

Bir sayının belirtilen üssünü (tamsayı) hesaplar.

double  MathPowInt(
   const double  x,      // sayının değeri
   const int     power   // üs değeri
  )

Parametreler

x

[in]  Üssü hesaplanacak reel değerli (çift duyarlı) sayı.

power

[in]  Üs değeri (tamsayı). 

Dönüş Değeri

x sayısının belirtilen üssünün değeri.