Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesSous-fonctionsMathPowInt 

MathPowInt

Elève un nombre à la puissance entière spécifiée.

double  MathPowInt(
   const double  x,      // valeur du nombre
   const int     power   // puissance à laquelle élever
  )

Paramètres

x

[in]  Nombre à virgule flottante à double précision devant être élevé à la puissance.

power

[in]  Entier spécifiant la puissance. 

Valeur de Retour

Le nombre x élevé à la puissance spécifiée.