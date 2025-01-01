DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheSubfunzioniMathLog 

MathLog

Calcola i valori della funzione log(x) per elementi dell'array. 

Versione per il calcolo del logaritmo naturale con l'output dei risultati di un nuovo array.

bool  MathLog(
   const double&  array[],      // array di valori
   double&        result[]      // array di risultati
  );

Versione per il calcolo del logaritmo naturale con l'output dei risultati alla all'array originale.

bool  MathLog(
   double&        array[]       // array di valori
  );

Versione per calcolare il logaritmo in base specificata con l'output dei risultati in un nuovo array. 

bool  MathLog(
   const double&   array[],     // array di valori
   const double    base,        // base del logaritmo
   double&         result[]     // array dei risultati
  );

Versione per calcolare il logaritmo in base specificata con l'output dei risultati nell'array originale. 

bool  MathLog(
   double&         array[],     // array dei valori
   const double    base         // base del logaritmo
  );

Parametri

array[]

[in] Array di valori. 

base

[in] La base del logaritmo.

array[]

[out] Array di valori di uscita.

result[]

[out] Array di valori di output. 

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.